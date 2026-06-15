CANLI | Fildişi Sahili-Ekvador

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda başladı. Turnuvadaki ilk sınavlarına çıkacak iki ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak gruba avantajlı başlamayı hedefliyor.

Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği dev mücadelede gözler hem sahadaki yıldızlarda hem de grup dengelerini etkileyecek sonuçta olacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Fildişi Sahili - Ekvador karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Grubun kaderini etkileyebilecek kritik mücadele, 14 Haziran Pazar'ı 15 Haziran Pazartesi'ye bağlayan gece TSİ 02.00'de başladı.

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler ayrıca maçın canlı anlatımını ve tüm önemli gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden anbean takip edebilirsiniz.