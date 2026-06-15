Dünya Kupası'nda devlerin savaşı! Belçika ve Mısır kozlarını paylaşacak

Dünya Kupası'nın en çok merak edilen gruplarından biri olan G Grubu'nda ilk düdük çalıyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, yıldızlarla dolu kadrosuyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Romelu Lukaku gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Avrupa temsilcisi, ilk maçında Muhammed Salah ve Omar Marmoush'un öne çıktığı Mısır ile karşı karşıya gelecek. Grupta avantaj yakalamak isteyen iki ekip de mücadeleye galibiyet hedefiyle çıkacak.