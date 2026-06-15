Dünya Kupası'nda devlerin savaşı! Belçika ve Mısır kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda heyecan Belçika ile Mısır arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Belçika, Afrika futbolunun güçlü temsilcisi Mısır karşısında sahaya çıkıyor. Seattle'da oynanacak dev randevuda gözler dünya yıldızları Kevin De Bruyne ve Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Grupta avantaj yakalamak isteyen iki takımın mücadelesini ahaber.com.tr üzerinden canlı anlatım ve anlık gelişmelerle takip edebilirsiniz.
Dünya Kupası'nın en çok merak edilen gruplarından biri olan G Grubu'nda ilk düdük çalıyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, yıldızlarla dolu kadrosuyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Romelu Lukaku gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Avrupa temsilcisi, ilk maçında Muhammed Salah ve Omar Marmoush'un öne çıktığı Mısır ile karşı karşıya gelecek. Grupta avantaj yakalamak isteyen iki ekip de mücadeleye galibiyet hedefiyle çıkacak.
SEATTLE'DA TARİHİ GECE: MAÇ SAAT KAÇTA?
Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği büyük randevu için geri sayım sürüyor. Karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde bulunan Lumen Field'da oynanacak.
Mücadelede Brezilyalı hakem Ramon Abatti görev yapacak. Takımlar, kritik karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası heyecanını ekranlara taşıyan TRT, Belçika - Mısır mücadelesini futbolseverlerle buluşturacak. Karşılaşma, 15 Haziran Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken, dijital yayın platformu tabii üzerinden de naklen takip edilebilecek. G Grubu'nun ilk haftasında oynanacak karşılaşmada iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.