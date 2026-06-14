F Grubu'nda kritik mücadele! İsveç ile Tunus kozlarını paylaşacak

Karşılaşmada Arjantinli hakem Yael Falcón Pérez düdük çalarken, F Grubu'nun kaderini etkileyebilecek dev maçın tüm önemli anlarını, canlı skorunu ve dakika dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İSVEÇ - TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynanacak İsveç - Tunus karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, 15 Haziran Pazartesi günü TSİ 05.00'te başlayacak. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

F GRUBU'NDA KRİTİK RANDEVU

F Grubu'nda üst tur yarışını yakından ilgilendiren mücadelede İsveç ile Tunus kozlarını paylaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki ekip de sahaya mutlak üç puan hedefiyle çıkıyor.

Avrupa futbolunun disiplinli ve sistemli oyun anlayışını temsil eden İsveç ile fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Tunus'un karşı karşıya geleceği mücadele, grubun dengelerini değiştirebilecek kritik maçlardan biri olarak gösteriliyor.