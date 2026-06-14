CANLI | Haiti - İskoçya

52 YILLIK HASRETİN ARDINDAN DEV SAHNE

Dünya Kupası sahnesine uzun yıllar sonra dönen Haiti ile 28 yıllık hasretini sonlandıran İskoçya, Boston'daki Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki dengeleri doğrudan etkilemesi beklenen mücadelede iki ekip de turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

GÖZLER GILLETTE STADYUMU'NDA

Haiti ile İskoçya, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te başlayan karşılaşmada C Grubu'ndaki ilk sınavlarını verecek. Dünya Kupası'nın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen mücadelede iki takım da gruptaki kaderini belirleyebilecek kritik bir 90 dakikaya çıktı.

İSKOÇYA'NIN HEDEFİ GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda boy gösteren İskoçya, turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Euro 2024'te yalnızca 1 puan toplayarak grup aşamasında veda eden İskoçlar, bu kez daha başarılı bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Teknik direktör Steve Clarke yönetimindeki ekip için Haiti karşısında alınacak üç puan büyük önem taşıyor. Çünkü İskoçya'yı grupta ilerleyen günlerde Fas ve beş kez dünya şampiyonu Brezilya gibi zorlu rakipler bekliyor. Bu nedenle ilk maçta yaşanacak olası bir puan kaybı, İskoçya cephesinde önemli bir dezavantaj olarak görülüyor.

HAİTİ TARİH YAZMAK İSTİYOR

Karayip temsilcisi Haiti ise Dünya Kupası'na katılmayı başlı başına önemli bir başarı olarak değerlendiriyor. Daha önce yalnızca 1974 yılında Dünya Kupası'nda mücadele eden Haiti, tam 52 yıl aradan sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterme fırsatı yakaladı.

Turnuvanın 48 takıma çıkarılması ve Kanada, Meksika ile ABD'nin ev sahibi olarak elemelere katılmaması sonrasında oluşan fırsatı iyi değerlendiren Haiti, Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlara imza atarak dikkat çekmeyi hedefliyor.

GRUPTA KRİTİK MÜCADELE

C Grubu'nda yer alan iki ekip için de ilk maç büyük önem taşıyor. Özellikle Brezilya ve Fas gibi güçlü rakiplerin bulunduğu grupta alınacak puanlar, son 32 turu yolunda belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle Boston'da oynanacak karşılaşmanın yüksek tempoya ve büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.