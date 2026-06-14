CANLI | Brezilya - Fas

Futbolun ekol ülkesi Brezilya sahaya favori olarak çıkarken, son Dünya Kupası'na damga vuran Fas ise sürpriz peşinde. Karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

C Grubu'nun ilk haftasında sahne alan iki takım, turnuvaya galibiyetle başlamak ve rakiplerine gözdağı vermek için New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası 'nın en merak edilen eşleşmelerinden biri olan Brezilya - Fas mücadelesinde heyecan doruğa çıktı.

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago

Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari

MAÇIN KADERİ SLOVEN HAKEMİN ELİNDE

New York New Jersey Stadı'nın büyüleyici atmosferinde oynanan bu zorlu karşılaşmada düdük Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'te. FIFA'nın görevlendirdiği Vincic, turnuvanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede adaleti sağlıyor. Hakem ekibinin performansı da futbol otoriteleri tarafından yakından izleniyor.

GECE YARISI FUTBOL ŞÖLENİ BAŞLADI

Milyonları ekran başına kilitleyen dev randevu TSİ 01.00'de başladı. Brezilya ile Fas arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, futbolseverler New Jersey'den gelecek her pozisyonu büyük bir heyecanla takip ediyor.