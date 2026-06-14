CANLI | Brezilya - Fas
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası C Grubu’ndaki dev maçla devam ediyor. Futbolun süper gücü Brezilya ile son yılların parlayan yıldızı Fas, turnuvadaki ilk sınavlarında New York New Jersey Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bu kritik mücadelede Samba ekibi galibiyetle başlamak isterken, Atlas Aslanları ise sürpriz peşinde. Öte yandan bu mücadeleyi ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Dünya Kupası'nın en merak edilen eşleşmelerinden biri olan Brezilya - Fas mücadelesinde heyecan doruğa çıktı.
C Grubu'nun ilk haftasında sahne alan iki takım, turnuvaya galibiyetle başlamak ve rakiplerine gözdağı vermek için New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Futbolun ekol ülkesi Brezilya sahaya favori olarak çıkarken, son Dünya Kupası'na damga vuran Fas ise sürpriz peşinde. Karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
İLK 11'LER
Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago
Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari
MAÇIN KADERİ SLOVEN HAKEMİN ELİNDE
New York New Jersey Stadı'nın büyüleyici atmosferinde oynanan bu zorlu karşılaşmada düdük Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'te. FIFA'nın görevlendirdiği Vincic, turnuvanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede adaleti sağlıyor. Hakem ekibinin performansı da futbol otoriteleri tarafından yakından izleniyor.
GECE YARISI FUTBOL ŞÖLENİ BAŞLADI
Milyonları ekran başına kilitleyen dev randevu TSİ 01.00'de başladı. Brezilya ile Fas arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, futbolseverler New Jersey'den gelecek her pozisyonu büyük bir heyecanla takip ediyor.