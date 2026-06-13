B Grubu'nda kritik düello! Katar ile İsviçre karşı karşıya

San Francisco Bay Area Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev randevuda iki ekip de turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. B Grubu'ndaki dengeleri doğrudan etkilemesi beklenen mücadele, ilerleyen haftalar öncesinde takımlar adına büyük önem taşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ilk haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Katar-İsviçre mücadelesi için geri sayım sona erdi.

HONDURASLI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Turnuvanın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde düdük Honduraslı hakem Said Martinez'de olacak. Katar ile İsviçre arasındaki kritik mücadelede Martinez görev yaparken, iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

Teknik ekiplerin tercih edeceği ilk 11'ler ve maç içindeki taktik hamleler ise futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Katar-İsviçre karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak mücadele, Dünya Kupası heyecanını ekranlara taşıyacak.

Karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar, canlı anlatım ve anlık skor gelişmeleri ise ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.