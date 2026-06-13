B Grubu'nda kritik düello! Katar ile İsviçre karşı karşıya
Katar ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük heyecanla takip edilecek. Katar-İsviçre maçının canlı anlatımı ve tüm detayları ahaber.com.tr'de olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ilk haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Katar-İsviçre mücadelesi için geri sayım sona erdi.
San Francisco Bay Area Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev randevuda iki ekip de turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. B Grubu'ndaki dengeleri doğrudan etkilemesi beklenen mücadele, ilerleyen haftalar öncesinde takımlar adına büyük önem taşıyor.
HONDURASLI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Turnuvanın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde düdük Honduraslı hakem Said Martinez'de olacak. Katar ile İsviçre arasındaki kritik mücadelede Martinez görev yaparken, iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
Teknik ekiplerin tercih edeceği ilk 11'ler ve maç içindeki taktik hamleler ise futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.
DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Katar-İsviçre karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak mücadele, Dünya Kupası heyecanını ekranlara taşıyacak.
Karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar, canlı anlatım ve anlık skor gelişmeleri ise ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.