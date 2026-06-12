Rakiplerimiz sahne alıyor! ABD ile Paraguay karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dev bir mücadeleyle devam ediyor. Ev sahibi ABD, taraftarı önünde Paraguay'ı ağırlarken, A Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma grubun kaderine yön verecek.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri, dev organizasyona taraftarı önünde "merhaba" demeye hazırlanıyor. Los Angeles'taki görkemli SoFi Stadı'nda oynanacak mücadelede ABD, turnuvaya galibiyetle başlayarak moral depolamayı hedefliyor.

Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir vizyonla yola çıkan ev sahibi ekip, özellikle hazırlık maçlarında ortaya koyduğu dinamik performansla dikkat çekmişti. Hazırlık sürecini değerlendiren Pochettino, "Senegal galibiyeti ve Almanya karşısındaki oyunumuz bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi." sözleriyle takımına olan güvenini dile getirdi.

POCHETTINO YÖNETİMİNDE HEDEF ÇEYREK FİNALİN ÖTESİ

Tarihinde son olarak 2002 yılında çeyrek finale yükselen ABD, bu kez ev sahibi olmanın avantajını kullanarak yarı final hasretine son vermek istiyor.

Pochettino'nun öğrencileri, gruptaki diğer rakipleri Avustralya ve A Milli Takımımızla oynayacakları kritik karşılaşmalar öncesinde Paraguay engelini kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.

PARAGUAY'IN 16 YILLIK HASRETİ SON BULUYOR

Güney Amerika temsilcisi Paraguay cephesinde ise tarihi bir heyecan yaşanıyor. 2010 yılından bu yana Dünya Kupası sahnesinden uzak kalan Paraguay, 16 yıllık özlemini ABD karşısında sonlandıracak.

Savunma disiplini ve sert futbol anlayışıyla tanınan ekip, Angel Romero ve Miguel Almiron gibi yıldızlarıyla sürpriz peşinde koşacak. Ancak takımın genç yıldızı Julio Enciso'nun sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olması moralleri bozmuş durumda.

MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki dengeleri yakından ilgilendiren bu dev mücadele için geri sayım başladı. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği tarihi randevu, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayımlanacak.