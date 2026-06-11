Katar 2022 tarihe geçti: Messi'nin gecesi Arjantin'in zaferi!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Lionel Messi'nin kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşması, Kylian Mbappe'nin finalde yaptığı hat-trick ve Fas'ın yarı finale yükselerek Afrika futbolu adına tarih yazmasıyla hafızalara kazındı. Arjantin, nefes kesen finalde Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

KATAR 2022 ÖZETİ

Kategori Detay Ev Sahibi Katar Şampiyon Arjantin Finalist Fransa Final Skoru 3-3 (Penaltılar: 4-2) Gol Kralı Kylian Mbappe (8) En İyi Oyuncu Lionel Messi Toplam Maç 64 Toplam Gol 172 Gol Ortalaması 2,69 Tarihi Başarı Fas yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu

Arjantin üçüncü kez dünya şampiyonu oldu

18 Aralık 2022'de Lusail Stadı'nda oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Lionel Messi ve Angel Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçen Arjantin karşısında Fransa, Kylian Mbappe'nin iki dakikada attığı iki golle skoru eşitledi. Uzatmalarda da iki yıldız sahneye çıktı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Penaltı atışlarında hata yapmayan Arjantin, Fransa'yı 4-2 mağlup ederek tarihindeki üçüncü Dünya Kupası zaferine ulaştı.

Final maçının özeti

Dakika Gol 23 Messi (P) 36 Di Maria 80 Mbappe (P) 81 Mbappe 108 Messi 118 Mbappe (P)

Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı

Uzun yıllar Diego Maradona ile kıyaslanan Lionel Messi, Katar'da futbol kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nı ilk kez kazanırken aynı zamanda 26 maçla turnuva tarihinin en fazla maça çıkan futbolcusu unvanını da elde etti.

Mbappe finalde tarih yazdı

Kylian Mbappe, Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci futbolcu olarak tarihe geçti.

Fransız yıldız, turnuvayı 8 golle tamamlayarak gol krallığına ulaşırken Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Fas dünya futbol tarihine geçti

2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi Fas oldu.

Atlas Aslanları; Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti.

Katar 2022'nin yıldızları

Oyuncu Başarı Lionel Messi Şampiyonluk, Altın Top Kylian Mbappe Gol Krallığı (8 gol) Emiliano Martinez Altın Eldiven Enzo Fernandez En İyi Genç Oyuncu

Katar 2022 rakamlarla