Fransa'nın 20 yıllık hasreti bitti! Rusya 2018'e damga vuran olaylar
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Didier Deschamps hem futbolcu hem teknik direktör olarak kupayı kazanan üçüncü isim olurken, Harry Kane gol kralı, Essam El Hadary ise Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.
|Başlık
|Detay
|Şampiyon
|Fransa
|Finalist
|Hırvatistan
|Final Skoru
|Fransa 4-2 Hırvatistan
|Ev Sahibi
|Rusya
|Gol Kralı
|Harry Kane (6 gol)
|En Yaşlı Oyuncu
|Essam El Hadary (45 yaş 161 gün)
|Toplam Gol
|169
|Maç Sayısı
|64
|Gol Ortalaması
|2,64
Fransa 20 yıl sonra yeniden zirvede
2018 FIFA Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Fransa Milli Takımı, 1998'deki şampiyonluğunun ardından 20 yıl sonra yeniden dünyanın en büyüğü olmayı başardı.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransızlar, grup aşamasından itibaren istikrarlı bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Arjantin, Uruguay ve Belçika gibi güçlü rakipleri saf dışı bırakan Fransa, finalde tarih yazan Hırvatistan ile karşılaştı.
Finalde 6 gol çıktı
15 Temmuz 2018'de Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz finallerinden biri oldu.
Final Maçı
|Takım
|Skor
|Fransa
|4
|Hırvatistan
|2
Fransa'nın Golleri
|Dakika
|Golü Atan
|18'
|Mario Mandzukic (KK)
|38'
|Antoine Griezmann (P)
|59'
|Paul Pogba
|65'
|Kylian Mbappe
Hırvatistan'ın Golleri
|Dakika
|Golü Atan
|28'
|Ivan Perisic
|69'
|Mario Mandzukic
Didier Deschamps tarihe geçti
Rusya 2018, sadece Fransa'nın şampiyonluğuyla değil, Didier Deschamps'ın kırdığı tarihi rekorla da hafızalara kazındı.
Deschamps, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üçüncü isim oldu.
Dünya Kupası'nı futbolcu ve teknik direktör olarak kazananlar
|İsim
|Ülke
|Mario Zagallo
|Brezilya
|Franz Beckenbauer
|Almanya
|Didier Deschamps
|Fransa
Hırvatistan tarih yazdı
Hırvatistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükselerek büyük bir başarıya imza attı.
Luka Modric önderliğindeki ekip, İngiltere'yi yarı finalde eleyerek finale çıkarken, kupayı Fransa'ya kaptırsa da ülke futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.
Turnuvanın bireysel yıldızları
Gol Krallığı
|Oyuncu
|Ülke
|Gol
|Harry Kane
|İngiltere
|6
|Romelu Lukaku
|Belçika
|4
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|4
|Denis Cheryshev
|Rusya
|4
|Kylian Mbappe
|Fransa
|4
|Antoine Griezmann
|Fransa
|4
Tarihe geçen rekor
Mısırlı kaleci Essam El Hadary, Suudi Arabistan karşısında forma giyerek Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncusu unvanını elde etti.
|Oyuncu
|Yaş
|Essam El Hadary
|45 yıl 161 gün
Rusya 2018 rakamlarla
|İstatistik
|Sayı
|Takım Sayısı
|32
|Maç Sayısı
|64
|Toplam Gol
|169
|Gol Ortalaması
|2,64
|En Golcü Takım
|Belçika (16 gol)
|İkinci En Golcü Takımlar
|Fransa ve Hırvatistan (14'er gol)
Sıkça Sorulan Sorular
2018 Dünya Kupası'nı kim kazandı?
Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
2018 Dünya Kupası'nın gol kralı kim oldu?
İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, attığı 6 golle gol kralı oldu.
Hırvatistan kaçıncı oldu?
Hırvatistan turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve tarihindeki en büyük başarıyı elde etti.
2018 Dünya Kupası'nda en yaşlı oyuncu kimdi?
Mısırlı kaleci Essam El Hadary, 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkarak rekor kırdı.
Rusya 2018, Fransa'nın ikinci şampiyonluğu, Hırvatistan'ın tarihi yükselişi ve Harry Kane'in gol krallığıyla Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.