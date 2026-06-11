Fransa'nın 20 yıllık hasreti bitti! Rusya 2018'e damga vuran olaylar

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Didier Deschamps hem futbolcu hem teknik direktör olarak kupayı kazanan üçüncü isim olurken, Harry Kane gol kralı, Essam El Hadary ise Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

Başlık Detay Şampiyon Fransa Finalist Hırvatistan Final Skoru Fransa 4-2 Hırvatistan Ev Sahibi Rusya Gol Kralı Harry Kane (6 gol) En Yaşlı Oyuncu Essam El Hadary (45 yaş 161 gün) Toplam Gol 169 Maç Sayısı 64 Gol Ortalaması 2,64

Fransa 20 yıl sonra yeniden zirvede

2018 FIFA Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Fransa Milli Takımı, 1998'deki şampiyonluğunun ardından 20 yıl sonra yeniden dünyanın en büyüğü olmayı başardı.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransızlar, grup aşamasından itibaren istikrarlı bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Arjantin, Uruguay ve Belçika gibi güçlü rakipleri saf dışı bırakan Fransa, finalde tarih yazan Hırvatistan ile karşılaştı.

Finalde 6 gol çıktı

15 Temmuz 2018'de Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz finallerinden biri oldu.

Final Maçı

Takım Skor Fransa 4 Hırvatistan 2

Fransa'nın Golleri

Dakika Golü Atan 18' Mario Mandzukic (KK) 38' Antoine Griezmann (P) 59' Paul Pogba 65' Kylian Mbappe

Hırvatistan'ın Golleri

Dakika Golü Atan 28' Ivan Perisic 69' Mario Mandzukic

Didier Deschamps tarihe geçti

Rusya 2018, sadece Fransa'nın şampiyonluğuyla değil, Didier Deschamps'ın kırdığı tarihi rekorla da hafızalara kazındı.

Deschamps, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan üçüncü isim oldu.

Dünya Kupası'nı futbolcu ve teknik direktör olarak kazananlar

İsim Ülke Mario Zagallo Brezilya Franz Beckenbauer Almanya Didier Deschamps Fransa

Hırvatistan tarih yazdı

Hırvatistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Luka Modric önderliğindeki ekip, İngiltere'yi yarı finalde eleyerek finale çıkarken, kupayı Fransa'ya kaptırsa da ülke futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Turnuvanın bireysel yıldızları

Gol Krallığı

Oyuncu Ülke Gol Harry Kane İngiltere 6 Romelu Lukaku Belçika 4 Cristiano Ronaldo Portekiz 4 Denis Cheryshev Rusya 4 Kylian Mbappe Fransa 4 Antoine Griezmann Fransa 4

Tarihe geçen rekor

Mısırlı kaleci Essam El Hadary, Suudi Arabistan karşısında forma giyerek Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncusu unvanını elde etti.

Oyuncu Yaş Essam El Hadary 45 yıl 161 gün

Rusya 2018 rakamlarla

İstatistik Sayı Takım Sayısı 32 Maç Sayısı 64 Toplam Gol 169 Gol Ortalaması 2,64 En Golcü Takım Belçika (16 gol) İkinci En Golcü Takımlar Fransa ve Hırvatistan (14'er gol)

Sıkça Sorulan Sorular

2018 Dünya Kupası'nı kim kazandı?

Fransa, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

2018 Dünya Kupası'nın gol kralı kim oldu?

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, attığı 6 golle gol kralı oldu.

Hırvatistan kaçıncı oldu?

Hırvatistan turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve tarihindeki en büyük başarıyı elde etti.

2018 Dünya Kupası'nda en yaşlı oyuncu kimdi?

Mısırlı kaleci Essam El Hadary, 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkarak rekor kırdı.

Rusya 2018, Fransa'nın ikinci şampiyonluğu, Hırvatistan'ın tarihi yükselişi ve Harry Kane'in gol krallığıyla Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.