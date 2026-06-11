Dünya Kupası'nın “müdavimleri”! Zirve Lionel Messi'de

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuva tarihinin en çok maça çıkan, en çok süre alan ve en çok kupa gören "efsaneler" listesi yeniden şekilleniyor. Futbol tarihinin en prestijli sahnesinde istikrar abidesi olan isimlerin başında ise rekorları tek tek kırarak zirveye oturan Arjantinli Lionel Messi geldi.