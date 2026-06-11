CANLI - Meksika-Güney Afrika
Futbol dünyasında beklenen gün geldi; milyarlarca insanın gözünü çevirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın perdesi bu akşam aralanıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında gerçekleştirilen futbol festivalinin açılış maçı, futbolseverleri yeşil sahalarda eşine az rastlanır cinsten, nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.
Heyecan dolu maçta rezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını Bruno Pires ile Bruno Boschilia üstleniyor..
VAR'da Nicolas Gallo, AVAR'da ise Juan Lara ile Jerome Brissard görev alıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones
Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.
16 YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ
Bu zorlu mücadele, futbol tarihinde bir ilke sahne oluyor. İki takım, 2010 Dünya Kupası'nın da açılış maçında da karşı karşıya gelmiş ve Johannesburg'daki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tam 16 yıl sonra bu kez roller değişti; ev sahibi avantajını arkasına alan Meksika, turnuva tarihine üç farklı Dünya Kupası'na (1970, 1986, 2026) ev sahipliği yapan ilk ülke olarak geçerek adını altın harflerle yazdırdı.
MAÇ ÖNCESİ KONSER
2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak.
Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.
"MEKSİKA DALGASI" DOĞDUĞU TOPRAKLARA GERİ DÖNÜYOR
Bu akşamki tarihi gecenin en duygusal ve ikonik anlarından biri de tribünlerde yaşanacak. Dünya futbolunun en köklü tribün geleneklerinden biri olan ve taraftarların ardışık olarak ayağa kalkıp kollarını havaya kaldırmasıyla dev bir görsel şölene dönüşen "Meksika Dalgası" (The Wave), doğduğu ve şöhrete ulaştığı topraklara geri dönecek.
İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel organizasyonlarda ortaya çıkan, ancak dünya sahnesine ilk kez yine bu statta, 1986 Dünya Kupası'nda televizyon ekranları aracılığıyla yansıyarak küresel bir fenomene dönüşen bu efsanevi şov, 83 bin coşkulu taraftarla bu akşam Aztek Stadı'nda yeniden canlanacak.