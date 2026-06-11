ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Heyecan dolu maçta rezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Wilton Sampaio'nun yardımcılıklarını Bruno Pires ile Bruno Boschilia üstleniyor..

VAR'da Nicolas Gallo, AVAR'da ise Juan Lara ile Jerome Brissard görev alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones

Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.

Güney Afrika - Meksika 2010 Dünya Kupası açılış maçından görüntü

16 YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ

Bu zorlu mücadele, futbol tarihinde bir ilke sahne oluyor. İki takım, 2010 Dünya Kupası'nın da açılış maçında da karşı karşıya gelmiş ve Johannesburg'daki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tam 16 yıl sonra bu kez roller değişti; ev sahibi avantajını arkasına alan Meksika, turnuva tarihine üç farklı Dünya Kupası'na (1970, 1986, 2026) ev sahipliği yapan ilk ülke olarak geçerek adını altın harflerle yazdırdı.

MAÇ ÖNCESİ KONSER

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.