Atletico Madrid Osimhen için kapıda: Galatasaray'dan 120 milyonluk teklife ret

Victor Osimhen'in adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Nijeryalı golcü için son olarak Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İddialara göre İspanyol ekibi, 27 yaşındaki yıldız için 120 milyon euroluk bonservis teklifi sundu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu öneriye teşekkür ederek "Satmıyoruz" yanıtını verdi.

Sarı kırmızılılara gönülden bağlı olan Osimhen'in adı Avrupa devleriyle anılıyor. Onlardan birisi Atletico Madrid, kapıyı çaldı. İspanyol ekibi, Nijeryalı forvet için 120 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Dursun Özbek yönetimi ise teklif için teşekkür edip "Satmıyoruz" cevabını verdi.

OSIMHEN MUTLU

Biri Göktürk'te olmak üzere İstanbul'da ailesi ve akrabalarıyla birlikte iki ayrı evde yaşayan golcü oyuncu kulübün sponsor firmalarından birinden de iki daire daha aldı.

Galatasaray'da ve İstanbul'da mutlu bir hayatı olan Osimhen ayrıca Bağcılar'da yaşayan bir aileye de maddi anlamda destek oluyor. 2029'a kadar mukavelesi bulunan yıldız isim sarı kırmızılı forma altında yeni başarıların hayalini kuruyor.

BU SEZON 22 GOL ATTI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.