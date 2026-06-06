Dev randevu için geri sayım! ABD ile Almanya'nın dev mücadelesi ATV'de

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, turnuva öncesindeki en önemli hazırlık maçlarından birinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin de yakından takip ettiği dev mücadelede iki futbol devi kozlarını paylaşacak. Chicago'da oynanacak karşılaşma, naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Dünya futbolunun gözü, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak ABD-Almanya karşılaşmasına çevrildi.

Turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Almanya, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak dev mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİLERİMİZİN RAKİBİ SAHNEDE

Karşılaşma, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alan ABD'nin performansı yakından takip edilecek. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi Almanya karşısında turnuva öncesindeki son durumunu ortaya koyacak.

DÜNYA KUPASI PROVASI

ABD, kendi sahasında taraftarı önünde önemli bir sınav verirken, Almanya da Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

İki takımın da sahaya güçlü kadrolarıyla çıkması beklenirken, futbolseverleri yüksek tempolu ve mücadele seviyesi yüksek bir karşılaşma bekliyor. Chicago'da oynanacak dev randevu, Dünya Kupası öncesinde iki takımın son durumunu görmek adına önemli ipuçları verecek.