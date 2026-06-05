Süper Lig'in hakem kadrosu netleşti! TFF listeyi yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak üst klasman hakem listesini açıkladı. Futbol kamuoyunun merakla beklediği kadroda yer alan isimler, yeni sezonda kritik karşılaşmalarda düdük çalacak.

Türk futbolunda 2026-2027 sezonu öncesi gözler hakem kadrolarına çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Süper Lig ve profesyonel liglerde görev yapacak üst klasman hakem listesini resmi olarak açıkladı.

2026-2027 Sezonu Hakem Klasman Listeleri için tıklayınız

2026-2027 Sezonu Gözlemci Klasman Listeleri için tıklayınız