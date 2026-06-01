Millilerden Dünya Kupası provası! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ATV'de
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Ay-yıldızlıların FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki son durumu ve saha içi performansı yakından takip edilirken, hazırlık sürecinin önemli sınavlarından biri olan Kuzey Makedonya karşılaşmasında heyecan yaşanıyor.
MİLLİ MAÇ HEYECANI ATV EKRANLARINDA
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kapsamında oynayacağı mücadele, naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Dünya Kupası öncesinde takımın son durumuna ışık tutacak karşılaşma, teknik heyet için de önemli bir prova niteliği taşıyacak.
İLK DURAK KADIKÖY: SAAT VE TARİH BELLİ OLDU
Milli mesainin İstanbul ayağında futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. TFF tarafından açıklanan programa göre Türkiye, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.
Saat 20.30'da başlayacak mücadele, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı önemli sınavlardan biri olacak.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus Akgün, Oğuz Aydın
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Despotovski, Zajkov, Elmas, Elezi, Miovski, Alioski, Fetai, Velkovski, Omeragikj, Atanasov
9. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.
İki ülke son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te özel müsabakada karşı karşıya geldi ve maç 0-0 sona erdi.
MİLLİLERİN 650. MÜSABAKASI
Milliler, 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 257 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 897 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.