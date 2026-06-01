Millilerden Dünya Kupası provası! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ATV'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ay-yıldızlıların FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki son durumu ve saha içi performansı yakından takip edilirken, hazırlık sürecinin önemli sınavlarından biri olan Kuzey Makedonya karşılaşmasında heyecan yaşanıyor.

MİLLİ MAÇ HEYECANI ATV EKRANLARINDA

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kapsamında oynayacağı mücadele, naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Dünya Kupası öncesinde takımın son durumuna ışık tutacak karşılaşma, teknik heyet için de önemli bir prova niteliği taşıyacak.

İLK DURAK KADIKÖY: SAAT VE TARİH BELLİ OLDU

Milli mesainin İstanbul ayağında futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. TFF tarafından açıklanan programa göre Türkiye, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı önemli sınavlardan biri olacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus Akgün, Oğuz Aydın

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Despotovski, Zajkov, Elmas, Elezi, Miovski, Alioski, Fetai, Velkovski, Omeragikj, Atanasov

9. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

İki ülke son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te özel müsabakada karşı karşıya geldi ve maç 0-0 sona erdi.

MİLLİLERİN 650. MÜSABAKASI

Milliler, 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 257 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 897 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

VİNCENZO MONTELLA 32. MAÇINDA

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 24'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 31 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

KUZEY MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİMLER

Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde J Grubu'nda Belçika, Galler, Kazakistan ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Topladığı 13 puanla grubunu 3. sırada tamamlayan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarısından dolayı play-off turu oynadı. Balkan ekibi, Danimarka'ya 4-0 yenildi ve Dünya Kupası şansını kaybetti.

Kuzey Makedonya'yı Teknik Direktör Goce Sedloski çalıştırırken, kadrosunda ise Konyaspor'dan Enis Bardhi, Kocaelispor'dan Darko Churlinov ile bir dönem Türkiye'de forma giyen Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov yer alıyor.

MİLLİLER, 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla uzun bir süre sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Milliler son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021 tarihinde burada karşı karşıya geldi. Mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya müsabakasıyla 1697 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.

JOSE LUIS MUNUERA DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Alfredo Rodriguez Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

AY-YILDIZLI EKİPTE SİSTEM TESTİ

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde oynanacak hazırlık karşılaşmaları, A Milli Futbol Takımı için önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik heyet, bu süreçte hem kadro yapılanmasını şekillendirmeyi hem de farklı oyun planlarını sahada denemeyi amaçlıyor.

Hazırlık kampı kapsamında oynanacak mücadeleler, takımın turnuva öncesindeki eksiklerini görmesi ve ideal kadro yapısının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

• 14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
• 20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
• 26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının biletleri, Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Bilet satışları, geçerli süresi bulunan tüm takım logolu Passolig kart sahiplerine açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan kulüplerin taraftarları ise ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

-Fenerium Alt tüm bloklar: 1.500 TL
-Maraton Alt tüm bloklar: 1.500 TL
-Fenerium Üst tüm bloklar: 1.000 TL
-Maraton Üst tüm bloklar: 1.000 TL
-Kuzey Kale Arkası: 750 TL
-Spor Toto Kale Arkası: 750 TL

