Millilerden Dünya Kupası provası! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ATV'de

VİNCENZO MONTELLA 32. MAÇINDA

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 24'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 31 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

KUZEY MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİMLER

Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde J Grubu'nda Belçika, Galler, Kazakistan ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Topladığı 13 puanla grubunu 3. sırada tamamlayan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarısından dolayı play-off turu oynadı. Balkan ekibi, Danimarka'ya 4-0 yenildi ve Dünya Kupası şansını kaybetti.

Kuzey Makedonya'yı Teknik Direktör Goce Sedloski çalıştırırken, kadrosunda ise Konyaspor'dan Enis Bardhi, Kocaelispor'dan Darko Churlinov ile bir dönem Türkiye'de forma giyen Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov yer alıyor.

MİLLİLER, 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla uzun bir süre sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Milliler son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021 tarihinde burada karşı karşıya geldi. Mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya müsabakasıyla 1697 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.

JOSE LUIS MUNUERA DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Alfredo Rodriguez Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.