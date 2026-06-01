Dünya Kupası'nın en tuhaf eşleşmesi: Ahmet Çakar'a Afrika'dan partner

Dünya Kupası heyecanı sürerken, Libero TV ekranlara alışılmışın dışında bir program getiriyor. Türk futbolunun en çok konuşulan yorumcularından Ahmet Çakar ile Zimbabwe'den gelen içerik üreticisi Kelvin, "TUMBA" adlı yeni programda bir araya geliyor.

Farklı kültürlerden ve farklı bakış açılarından gelen iki isim, Dünya Kupası boyunca turnuvanın öne çıkan maçlarını, tartışmalı anlarını ve perde arkasında yaşananları yorumlayacak. Futbolun yanı sıra hayat hikâyeleri, unutulmaz anılar ve sosyal medyada gündem olan olaylar da programın konuşulacak başlıkları arasında yer alacak.

Programın ilk bölümünde Ahmet Çakar'ın futbol dünyasına dair çarpıcı anıları ve perde arkası hikâyeleri dikkat çekerken, Kelvin'in kendine özgü yorumları ve enerjisi programa farklı bir renk katıyor. Kültürel farklılıklardan doğan eğlenceli sohbetler ve beklenmedik diyaloglar, TUMBA'yı klasik futbol programlarından ayıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Bir yanda yıllardır Türk futbol gündeminin merkezinde yer alan Ahmet Çakar, diğer yanda Afrika'dan yükselen genç bir dijital içerik üreticisi...

Dünya Kupası'nın en sıra dışı ikilisi, Dünya Kupası boyunca yeni bölümleriyle Libero TV YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.



