Sakaryaspor genel kurul toplantısında kavga: Polis müdahale etti
Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle ertelendi. Divan kurulunun liste bekleme kararı sonrası çıkan kargaşanın ardından polis müdahale etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki toplantıda, divan kurulunun liste bekleme kararının ardından verilen arada gerginlik yaşandı.
Polis ekiplerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından divan kurulu üyesi avukat Rahmi Can Şeşen, yaptığı açıklamada, kargaşa nedeniyle kongrenin sağlıklı devam edemeyeceğini kararlaştırdıklarını söyledi. Şeşen, konuyla ilgili başvuruda bulunulacağını sözlerine ekledi.