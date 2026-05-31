Millilerden dünya kupası provası! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı atv'de
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında vites yükseltiyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Kuzey Makedonya ile oynayacağı kritik hazırlık maçının tarihi ve saati resmen açıklandı. Dev turnuva öncesi form durumunu test edecek olan millilerimizin bu zorlu sınavı, naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
Ay-yıldızlıların FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki son durumu ve saha içi performansı yakından takip edilirken, hazırlık sürecinin en önemli duraklarından biri olan Kuzey Makedonya karşılaşması televizyon başındaki milyonları ekran başına kilitleyecek.
MİLLİ MAÇ HEYECANI ATV EKRANLARINDA
A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kapsamında oynayacağı mücadele, naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Dünya Kupası öncesinde takımın son durumuna ışık tutacak karşılaşma, teknik heyet için de önemli bir prova niteliği taşıyacak.
İLK DURAK KADIKÖY: SAAT VE TARİH BELLİ OLDU
Milli mesainin İstanbul ayağında futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. TFF tarafından açıklanan programa göre Türkiye, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.
Saat 20.30'da başlayacak mücadele, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı önemli sınavlardan biri olacak.
AY-YILDIZLI EKİPTE SİSTEM TESTİ
FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde oynanacak hazırlık karşılaşmaları, A Milli Futbol Takımı için önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik heyet, bu süreçte hem kadro yapılanmasını şekillendirmeyi hem de farklı oyun planlarını sahada denemeyi amaçlıyor.
Hazırlık kampı kapsamında oynanacak mücadeleler, takımın turnuva öncesindeki eksiklerini görmesi ve ideal kadro yapısının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
• 14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)
• 20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)
• 26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)
TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının biletleri, Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.
Bilet satışları, geçerli süresi bulunan tüm takım logolu Passolig kart sahiplerine açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan kulüplerin taraftarları ise ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
-Fenerium Alt tüm bloklar: 1.500 TL
-Maraton Alt tüm bloklar: 1.500 TL
-Fenerium Üst tüm bloklar: 1.000 TL
-Maraton Üst tüm bloklar: 1.000 TL
-Kuzey Kale Arkası: 750 TL
-Spor Toto Kale Arkası: 750 TL