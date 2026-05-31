Arda Güler'e UEFA'dan büyük onur! Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi

UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından değerlendirilen genç futbolcu, gösterdiği gelişim, oyun zekası ve saha içindeki etkili performansıyla sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

Real Madrid formasıyla bu sezon sergilediği performansla futbol dünyasının dikkatini çeken milli yıldızımız Arda Güler, UEFA'dan büyük bir onur aldı.

Genç yaşına rağmen oyuna yaptığı katkı, liderlik özellikleri ve kritik anlarda sorumluluk alması, ödüle uzanmasındaki en önemli etkenler arasında gösterildi.

Hem UEFA organizasyonlarında hem de kulüp kariyerinde ortaya koyduğu istikrarlı performansla öne çıkan Arda Güler, teknik gözlemcilerin değerlendirmelerinde üst sıralarda yer aldı.

AVRUPA'NIN PARLAYAN YILDIZI

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Arda Güler, bu ödülle birlikte Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasındaki yerini bir kez daha perçinledi.

Real Madrid'de gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcu, geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilmeye devam ediyor.