CANLI | PSG - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük randevusunda PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi PSG, art arda ikinci kez final heyecanı yaşarken, Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmak için sahaya çıkacak.

FİNALİ DANIEL SIEBERT YÖNETİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Puskas Arena'da kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Dev mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstleniyor.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer. VAR odasında Bastian Dankert görev yaparken, Dankert'in yardımcılıklarını Robert Schröder ve Carlos del Cerro Grande yapıyor.