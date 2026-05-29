Dev final öncesi Enrique'den meydan okuma: "Biz bir adım öndeyiz"

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, eşleşmede favori olmadığını söyledi. Rakiplerini yakından tanıdıklarını belirten İspanyol çalıştırıcı, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu hak ettiğini ifade etti. Enrique, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hedeflerinin kendileri için çok güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik adam, yarın TSİ 19.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da farklı özellikleri olduğunu aktaran Enrique, "Onlar çok fazla gol atan bir takım, biz de çok iyi savunan bir takımız." dedi. Arsenal'in Premier Lig'de 22 senelik şampiyonluk hasretini bu sezon bitirdiğinin hatırlatılması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, meslektaşı Mikel Arteta ile ilgili, "Bence özellikle bu yıl Premier Lig'i kazanmayı hak ettiler. En iyi, en istikrarlı takım onlardı. Manchester City ile zorlu bir süreç oldu ama onların ligi kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Sanırım Arteta'nın Arsenal'deki altıncı yılı. Orada ne tür bir takım kurduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Luis Enrique, geçen sezon PSG tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl zaten tarih yazmış olsak da bu durumun bizim için bir motivasyon olduğu açık. Hedefimiz, dünyanın en iyi takımlarından biri olmaya devam etmek." ifadelerini kullandı. Bu sezon organizasyonun eleme turlarındaki performanslarını öven Enrique, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçları beğendim. Play-off'ta Monaco'ya karşı oynadığımız iki maç, ardından Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih ile karşılaştık. Bence oynadığımız bu 8 maçta nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu maçların çoğunda domine eden taraftık. Acı çekmemiz gereken anlar oldu. Bu tarz bir acıya ihtiyacımız da vardı. Sonunda nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Yeniden, ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline geliyoruz. Bu herhangi bir takım için başarılması çok zor olan ve bizim için de tarihi bir durum." şeklinde görüş belirtti.