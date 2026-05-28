Altın Top sahiplerini Londra’da bulacak! Ödül töreni tarihi belli oldu

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or, bu yıl 26 Ekim’de Londra’da sahiplerini bulacak. France Football ve UEFA iş birliğiyle düzenlenecek tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews anısına İngiltere’nin başkentinde gerçekleştirilecek.