Altın Top sahiplerini Londra’da bulacak! Ödül töreni tarihi belli oldu
Giriş Tarihi:
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or, bu yıl 26 Ekim’de Londra’da sahiplerini bulacak. France Football ve UEFA iş birliğiyle düzenlenecek tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews anısına İngiltere’nin başkentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.
France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen törenin, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına Londra'da yapılacağı kaydedildi.
Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.