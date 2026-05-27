Leipzig’de final heyecanı: Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya
UEFA Konferans Ligi final maçında Almanya Leipzig RB Arena’da saat 22.00’de Crystal Palace (İngiliz) ile Rayo Vallecano (İspanyol) karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunda gözler bu gece Almanya'ya çevrildi. UEFA Konferans Ligi'nde sezonun şampiyonu, Leipzig Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan dev stadyumda oynanacak bu kritik müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, De Frutos, Palazon, Camello, Alemao
RAYO VALLECANO TARİHİ BİR FIRSAT İÇİN SAHADA
Rayo Vallecano, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı 8. sırada tamamlayarak 24 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
Kısıtlı bütçesine rağmen turnuvada başarılı bir performans sergileyen Madrid temsilcisi, kolektif oyun anlayışıyla dikkat çekti. Son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'u eleyen İspanyol ekibi, ardından AEK Athens ve RC Strasbourg karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetlerle finale yükseldi.
"Kırmızı-Beyazlılar", tam kadro çıktıkları finalde kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.
CRYSTAL PALACE AVRUPA KUPASI HEDEFİYLE FİNALDE
Crystal Palace ise finale zorlu bir fikstürün ardından ulaştı. FA Cup şampiyonu olarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden İngiliz temsilcisi, organizasyondaki yolculuğunda ACF Fiorentina ve yarı finalde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i eleyerek finale yükseldi.
Takımın teknik direktörü Oliver Glasner ise Crystal Palace kariyerindeki son maçına çıkmaya hazırlanırken, Avrupa kupası kazanarak kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atmayı amaçlıyor.