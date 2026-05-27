Leipzig’de final heyecanı: Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya

Kısıtlı bütçesine rağmen turnuvada başarılı bir performans sergileyen Madrid temsilcisi, kolektif oyun anlayışıyla dikkat çekti. Son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'u eleyen İspanyol ekibi, ardından AEK Athens ve RC Strasbourg karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetlerle finale yükseldi.

CRYSTAL PALACE AVRUPA KUPASI HEDEFİYLE FİNALDE

Crystal Palace ise finale zorlu bir fikstürün ardından ulaştı. FA Cup şampiyonu olarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden İngiliz temsilcisi, organizasyondaki yolculuğunda ACF Fiorentina ve yarı finalde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i eleyerek finale yükseldi.

Takımın teknik direktörü Oliver Glasner ise Crystal Palace kariyerindeki son maçına çıkmaya hazırlanırken, Avrupa kupası kazanarak kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atmayı amaçlıyor.