İngilizler mutlu sona ulaştı! Crystal Palace Konferans Ligi şampiyonu oldu
Almanya’daki Leipzig RB Arena’da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde kupa sahibini buldu. Crystal Palace, Rayo Vallecano’nu 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu. İşte nefes kesen finalde yaşananlar...
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği mücadelede İngiliz temsilcisi Crystal Palace, rakibini 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu.
TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI
Her iki takım da kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi. İngiliz ekibi, tarihinde ilk kez çıktığı finalde kupaya uzanan taraf oldu. Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda da ilk kez karşı karşıya geldi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.
25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.