İngilizler mutlu sona ulaştı! Crystal Palace Konferans Ligi şampiyonu oldu

Almanya’daki Leipzig RB Arena’da oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde kupa sahibini buldu. Crystal Palace, Rayo Vallecano’nu 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu. İşte nefes kesen finalde yaşananlar...

Avrupa futbolunda sezonun şampiyonu Almanya'daki Leipzig RB Arena'da belli oldu.

UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği mücadelede İngiliz temsilcisi Crystal Palace, rakibini 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI

Her iki takım da kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi. İngiliz ekibi, tarihinde ilk kez çıktığı finalde kupaya uzanan taraf oldu. Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda da ilk kez karşı karşıya geldi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada İspanyol ekibi, etkili geldi. Sağ kanattan Ratiu'nun ortasında ceza sahasında sırtı dönük şekilde topla buluşan Garcia, pasını dışarıya çıkardı. Lopez'in kaleyi cepheden gören noktadan gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Crystal Palace, net gol şansından yararlanamadı. Wharton'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte uygun pozisyonda Mitchell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

51. dakikada Crystal Palace öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Wharton'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Batalla'nın sektirdiği meşin yuvarlağı altıpas içinde sol ayağıyla tamamlayan Mateta, topu filelerle buluşturdu: 1-0

56. dakikada top üç kez direkten döndü. Ceza sahası dışından kullanılan frikikte Pino'nun sert vuruşunda top önce sol, daha sonra da sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu kale önünde Riad tamamlamak istedi ancak bir kez daha meşin yuvarlak direkten dönse de oyuncu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

57. dakikada sol kanattan Pino, ceza sahasına girdikten sonra içerideki arkadaşı Mateta'yı gördü. Oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı dokunuşta kaleci Batalla, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

83. dakikada sağdan kullanılan frikikte kafalardan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Camello'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Crystal Palace, şampiyonluğa ulaştı.

