Süper Lig’e yükselen ekipler resmen tescillendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig sonuçlarını resmen tescilledi. Trabzonspor kupanın sahibi olurken, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK Süper Lig’e yükselen takımlar oldu.