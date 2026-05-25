Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık açıklaması: Tedavim kısa sürecek

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı açıklamada, kısa sürecek tedavi sürecinin ardından Dünya Kupası hazırlıklarına devam edeceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Cumartesi günü antrenmanda sakatlık yaşayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.



Aktürkoğlu, paylaşımında şu ifadelere ver verdi:



"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğiz. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."