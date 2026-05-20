UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı! Dolmabahçe'de Freiburg-Aston Villa finali

Freiburg ve Aston Villa, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez olacak. Finalde VAR koltuğunda ise Fransa'dan Jerome Brisard görev alacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 55. sezonun final heyecanı yaşanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Lig aşamasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Freiburg, elde ettiği 17 puanla 7. basamakta yer aldı. Son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Genk'i rövanşta 5-1'lik skorla eleyen Alman ekibi, çeyrek finalde Celta Vigo'yu 3-0 ve 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki ilk müsabakada 2-1 kaybettiği Braga'yı ikinci maçta 3-1 mağlup eden Julian Schuster'in öğrencileri, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakip ağlara 25 gol atan Freiburg, kalesinde 10 gol gördü.

Birmingham temsilcisi, ayrıca lig aşamasında Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 28 gol kaydeden İngiliz ekibi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Aston Villa, bu sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla, Lyon'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Lille'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Unai Emery'nin takımı, çeyrek finalde Bologna'yı 3-1 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İKİ TAKIM DA İLK AVRUPA LİGİ KUPASINI HEDEFLİYOR

Freiburg ve Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk kez kazanmak için mücadele edecek. İngiltere temsilcisi Aston Villa; 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1982-1983 sezonunda UEFA Süper Kupası ve 2001-2002 sezonunda da UEFA Intertoto Kupası'nı müzesine götürürken, Alman ekibi Freiburg ise Avrupa kupaları tarihinde henüz bir başarı elde edemedi.



UNAİ EMERY, 5. AVRUPA LİGİ KUPASININ PEŞİNDE

Aston Villa'nın İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Freiburg karşısında mutlu sona ulaşması durumunda kariyerinin 5. UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanacak. Birmingham ekibinin teknik direktörü, bu kupayı Sevilla ile üç kez (2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016) ve Villarreal ile bir kez (2020-2021) kazandı. 54 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda ise Arsenal ile finalde mağlup oldu.

Freiburg'un 41 yaşındaki Alman çalıştırıcısı Julian Schuster ise Aston Villa karşısında kariyerinin ilk kupasını kazanmak için ter dökecek.



ALMANLAR VE İNGİLİZLER FİNALDE İKİNCİ KEZ RAKİP

Alman takımları ile İngiliz takımları Avrupa Ligi finallerinde bugüne kadar yalnızca bir kez karşılaştı. İki ülke takımları arasında o dönemki adıyla UEFA Kupası'nın 1973 finalinde Liverpool ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. İki ayaklı oynanan finalin ilk maçını 3-0 kazanan Liverpool, rövanş maçını 2-0 kaybetmesine karşın kupayı müzesine götürdü.

İki ülke takımı, Avrupa Ligi finalinde 53 yıl aranın ardından bu kez İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan İngiltere'den Liverpool ve Tottenham (3), Chelsea (2), Manchester United ve Ipswich Town (1) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken; Almanya'dan ise Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen, Schalke 04 ve Bayern Münih (1) zafere ulaştı.