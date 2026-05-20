Avrupa Ligi finali öncesi İstanbul’da dev gala

İstanbul, UEFA Avrupa Ligi finali öncesi dev organizasyona ev sahipliği yaptı. Çırağan Sarayı’ndaki gala yemeğinde konuşan yetkililer, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücüne vurgu yaptı. UEFA Başkanı Ceferin ise, İstanbul’un futbolla yaşayan özel bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, gala yemeğine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Freiburg ile Aston Villa'nın temsilcileri ve futbol camiasından birçok önemli isim katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Türkiye'nin üst düzey organizasyonları başarıyla düzenlediğini vurgulayarak, "Bu güzel şehirde, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya alışkınız. UEFA Avrupa Ligi finalini de başarıyla gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu için de şimdiden hazırız diyebilirim. Avrupa Şampiyonası finallerini en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Önemli organizasyonları ülkeye kazandırdığı için TFF'ye teşekkür eden Bakan Bak, "Freiburg ve Aston Villa takımları arasında oynanacak final için iki ekibe de başarılar diliyorum. Ayrıca Dünya Kupası'na katılacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. A Milli Takım'ın çok başarılı maçlar çıkarıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

CEFERİN: "BİZLERİ ÇOK İLGİNÇ BİR MÜSABAKA BEKLİYOR" UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise İstanbul'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "UEFA Avrupa Ligi finali için hepimiz büyük heyecan duyuyoruz. İstanbul sadece tarihi bir şehir değil, aynı zamanda iki kıtayı birleştiren, futbolla yaşayan çok özel bir şehir. İstanbul'da gösterilen misafirperverlik için değerli arkadaşım İbrahim başkana ayrıca teşekkür ediyorum. İki takım da çok zorlu maçların ardından finale çıktı. Bizleri çok ilginç bir müsabaka bekliyor. İyi olan kazansın." değerlendirmesinde bulundu. HACIOSMANOĞLU: "ŞİMDİDEN 2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRIZ" TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un tarih boyunca birçok önemli finale ev sahipliği yaptığını belirtti. Freiburg ile Aston Villa takımlarına başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası finaline, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ve 2019 UEFA Süper Kupa'ya başarıyla ev sahipliği yaptık. Her organizasyon, ülkemizin spor alanındaki gücünü ve uluslararası güvenilirliğini daha da pekiştirdi. Avrupa Ligi finali de Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak." açıklamasını yaptı.