Futbol dünyasında casusluk skandalı! Hull City'nin rakibi finalden men edildi

İngiliz futbolu, yeşil sahalarda eşine az rastlanır dev bir "casusluk" skandalıyla çalkalanıyor. Hull City’nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton’ın, rakiplerinin antrenmanlarını gizlice gözetleyip kayıt altına aldığı ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi (EFL), kuralları birden fazla kez ihlal ettiğini itiraf eden Southampton'ı play-off'lardan ihraç etti.