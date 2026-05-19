Futbol dünyasında casusluk skandalı! Hull City'nin rakibi finalden men edildi
Giriş Tarihi:
İngiliz futbolu, yeşil sahalarda eşine az rastlanır dev bir "casusluk" skandalıyla çalkalanıyor. Hull City’nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton’ın, rakiplerinin antrenmanlarını gizlice gözetleyip kayıt altına aldığı ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi (EFL), kuralları birden fazla kez ihlal ettiğini itiraf eden Southampton'ı play-off'lardan ihraç etti.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.
Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynatılacağının planlandığı belirtilirken, başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı vurgulandı.