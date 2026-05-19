22 yıllık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig’de şampiyon oldu
Arsenal, Premier Lig’de 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesiyle bitime bir hafta kala mutlu sona ulaşan Londra ekibi, Mikel Arteta yönetiminde tarih yazdı. Böylece Arsenal, toplamda 14. lig kupasını müzesine götürdü.
Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi.
Bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.
İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.