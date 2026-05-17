Xabi Alonso resmen Chelsea’de! İngiliz devi İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’nun getirildiğini duyurdu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Alonso’nun görevine 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı. Premier Lig ekibi, yeni dönemde İspanyol çalıştırıcıyla uzun vadeli bir yapılanma hedefliyor.
CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, Xabi Alonso ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. İspanyol teknik adamın yeni sezon hazırlıkları öncesinde takımın başına geçeceği ifade edildi.
Xabi Alonso'nun futbolculuk kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde forma giymesi dikkat çekiyor. Teknik direktörlük kariyerinde ise modern oyun anlayışı ve genç oyuncularla kurduğu yapı öne çıkıyor.
PREMİER LİG'DE YENİ DÖNEM
Chelsea'nin son yıllarda teknik direktör değişiklikleriyle gündeme gelen yapısında, Xabi Alonso tercihiyle istikrar hedeflediği değerlendiriliyor. İngiliz ekibinin yeni sezonda kadro planlamasını İspanyol teknik adamın raporu doğrultusunda şekillendirmesi bekleniyor.
Premier Lig'de görev yapacak olan Xabi Alonso'nun İngiltere kariyeri futbol kamuoyunda da büyük ilgi gördü.