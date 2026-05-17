Final nefesleri kesti! 52 Orduspor FK 2. Lig’de
52 Orduspor FK, Nesine 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig’e yükseldi. İlk yarıyı geride kapatan Ordu temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle geri dönüşe imza attı. Mor-beyazlı ekip, tarihi zaferin ardından büyük sevinç yaşadı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 önde tamamlasa da 52 Orduspor FK, 68 ve 80. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 52 Orduspor FK önümüzdeki sezon Nesine 2. Lig'de oynamaya hak kazandı.
52 ORDUSPOR FK'NIN 2. LİG'E YÜKSELMESİ KENTTE COŞKUYLA KUTLANDI
Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK'nın taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki etkinlik alanında kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.
Tezahüratlar eşliğinde kutlama yapan Ordulular, araçlarla konvoy oluşturdu. 52 Orduspor FK taraftarları, kent merkezinde tur atarak sevinç gösterisinde bulundu.