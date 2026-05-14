Türk futbolunda tarihi karar! Rize ve Kayseri’de düdük kadınlarda

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, futbol tarihine geçecek bir görevlendirmeyle sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligin 34. ve son haftasında iki kritik müsabakada kadın hakemlerin düdük çalacağını duyurdu.