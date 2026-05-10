Şampiyonluk sonrası alkol alan taraftar grubu metroda yaşlı adama saldırdı! Yaşlı kadından oklavalı müdahale
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul Taksim Metrosu hattında bir grup alkollü taraftar taşkınlık çıkarırken çevredeki vatandaşlarla da gerginlik yaşandı. Metroda yaşananlara tepki gösteren yaşlı bir vatandaş taraftar grubunun saldırısına uğradı. Olayın en dikkat çeken anlarından biri ise yaşlı bir kadının elindeki oklavayla gruba müdahale etmesi oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.
Aslan'ın 26. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, bir grup alkollü Galatasaray taraftarı Taksim Metro İstasyonu'nda taşkınlık çıkardı.
Şampiyonluk kutlamasından dönen Galatasaray taraftarı grup ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı.
"ATATÜRK'E HAKARET" DAYAĞI
"Atatürk'e hakaret mi ediyorsunuz?" diyen yaşlı adam Galatasaray formalı bir saldırgan tarafından yumruklandı. Diğer taraftarlar da linç etmeye kalktı.
Metro içerisinde yaşanan arbedede küfürler havada uçuştu.