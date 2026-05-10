Şampiyonluk sonrası alkol alan taraftar grubu metroda yaşlı adama saldırdı! Yaşlı kadından oklavalı müdahale

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul Taksim Metrosu hattında bir grup alkollü taraftar taşkınlık çıkarırken çevredeki vatandaşlarla da gerginlik yaşandı. Metroda yaşananlara tepki gösteren yaşlı bir vatandaş taraftar grubunun saldırısına uğradı. Olayın en dikkat çeken anlarından biri ise yaşlı bir kadının elindeki oklavayla gruba müdahale etmesi oldu.