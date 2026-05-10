Elazığspor penaltılarda yıkıldı! 1. Lig'e yükselen son takım Muğlaspor oldu | Başkan'dan tebrik
2. Lig play-off finalinde Elazığspor ile karşı karşıya gelen Muğlaspor, normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan nefes kesen mücadelede penaltı atışlarında rakibine üstünlük kurarak 1. Lig’e yükselen son takım olmayı başardı. Öte yandan Başkan Erdoğan Muğlaspor için tebrik mesajı paylaştı.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki final müsabakasında Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli oynadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ve uzatmalarda sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda Muğlaspor 8-7 galip gelerek Trendyol 1. Lig'e çıkan taraf oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muğlaspor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
1. Lig'e yükselmeyi başaran Muğlaspor için Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum."