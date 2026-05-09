Süper Lig’de düğüm çözüldü! Galatasaray şampiyon oldu

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Galatasaray, Antalyaspor karşısında geri dönüşe imza atarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Trabzonspor ise Dolmabahçe’de Beşiktaş’ı mağlup ederek haftaya damga vurdu.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi.

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ ALDI Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Fred'in 2, Archie Brown'un da 1 golüyle mücadeleyi 3-0 kazandı. Ligde tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanırken, alınan sonuçlar sonrası ilk 4 sıradaki takımların yeri kesinleşti. Galatasaray, evinde Antalyaspor'u mağlup ederek 77 puanla şampiyonluğunu garantilerken, Fenerbahçe 73 puana yükseldi. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek 69 puana çıktı. Kanarya, son yıllarda elde ettiği sıralamayı bu sezon da yaşadı. Sarı-lacivertliler bugün alınan sonuçlarla birlikte 2025-2026 sezonunu üst üste 5. kez ikinci tamamlamış olacak.