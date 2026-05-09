Süper Lig 33. hafta canlı takip: Şampiyonun belirleneceği maçlar ahaber.com.tr'de

Süper Lig 33. hafta canlı takip: Şampiyonun belirleneceği maçlar
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda nefesler tutuldu. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı 33. hafta mücadelelerinde, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonluk kupasının sahibi netleşebilir.
Lider Galatasaray, 74 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe, 70 puanla takibine devam ederken, üçüncü basamaktaki Trabzonspor'un 66 puanı bulunuyor.
Bu akşam saat 20.00'de oynanacak maçlarla birlikte şampiyonluk düğümü de çözülebilir.
GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.