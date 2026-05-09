Süper Lig 33. hafta canlı takip: Şampiyonun belirleneceği maçlar ahaber.com.tr'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda nefesler tutuldu. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı 33. hafta mücadelelerinde, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonluk kupasının sahibi netleşebilir. 33. haftanın zorlu mücadelelerini ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Lider Galatasaray, 74 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe, 70 puanla takibine devam ederken, üçüncü basamaktaki Trabzonspor'un 66 puanı bulunuyor.

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak maçlarla birlikte şampiyonluk düğümü de çözülebilir.

Antalyaspor - Galatasaray maçından görüntü

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Osimhen - Barış Alper Yılmaz

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Ballet, Safuri, Abdülkadir, Doğukan,

Fenerbahçe - Konyaspor maçından görüntü

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KONYASPOR

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'un ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Konyaspor karşısında kazanması ve Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybı yaşaması gerekecek.

Fenerbahçe sevinç görüntüsü

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Jin-Ho Jo, Jevtovic, Bardhi Olaigbe, Deniz, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oostwerwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

DOLMABAHÇE DEV MAÇ

Üçüncü basamaktaki Trabzonspor ise İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu olacak. Şampiyonluk iddiasını kaybeden bordo-mavililerde hedef Şampiyonlar Ligi. Karadeniz temsilcisi matematiksel olarak Devler Ligi ihtimalini devam ettirmesi için Fenerbahçe'nin Konya'da puan kaybetmesi gerekiyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

