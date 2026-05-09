2. Lig’de mutlu son: Mardin 1969 Spor 1. Lig’e çıktı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off final maçında Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ve normal sezonu 71 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Mardin 1969 Spor, play-off ilk turunda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor hem deplasman hem de sahasında oynanan maçların 0-0 tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Fotoğraf (AA) Finalde Muşspor ile Diyarbakır Stadı'nda karşılaşan Mardin ekibi, rakibini 2-1 yendi. Geçen sezon Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 15 yıl sonra 2. Lig'e yükselen Mardin temsilcisi, final maçını kazanmasıyla 18 yıl sonra 1. Lig'de mücadele edecek.

Fotoğraf (AA) Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler parkında bir araya gelen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı. Kentin farklı noktalarında taraftarlar tarafından sevinç gösterileri yapılıyor.