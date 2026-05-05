Arsenal’den tek gollü final bileti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal, sahasında Atletico Madrid’i konuk etti. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından rövanşı 1-0 kazanan Londra ekibi, adını Devler Ligi finaline yazdıran ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Arsenal, Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçtiğimiz hafta İspanya'da oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı. İlk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İngilizler, golü 45. dakikada buldu.

Saliba'nın savunma arkasına koşu yapan Gyökeres'e pasıyla gelişen atak sonrası Trossard'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Oblak'tan seken topu Bukayo Saka filelere gönderdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Madrid ekibi, ikinci yarıya etkili başlarken girdiği pozisyonlardan skor üretemedi. Arsenal da Gyökeres ile net pozisyonlara girdi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran Atletico Madrid aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Mikel Arteta'nın öğrencileri final bileti almayı başardı.

İngiliz ekibi, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez final oynama hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer yarı final yarın TSİ 22.00'de Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak. Taraflar arasındaki ilk müsabaka PSG'nin 5-4'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

20 YIL SONRA GELEN FİNAL

Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

SAKA, BU YIL DA YARI FİNALİ BOŞ GEÇMEDİ

Sakatlıktan dönmesiyle takımına nefes aldıran Bukayo Saka, üst üste iki sezon turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk futbolcu oldu.

Geçen sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü attı.

İLK İSABETLİ ŞUT 82. DAKİKADA GELDİ

1974, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez turnuvada final bileti almak isteyen Atletico Madrid, rakibinin savunmasını aşmakta zorlandı.

Atletico Madrid, rakip kaleye ilk isabetli şutunu 82. dakikada gönderdi.

FİNAL 30 MAYIS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak.

