Arsenal’den tek gollü final bileti

Saliba'nın savunma arkasına koşu yapan Gyökeres'e pasıyla gelişen atak sonrası Trossard'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Oblak'tan seken topu Bukayo Saka filelere gönderdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Madrid ekibi, ikinci yarıya etkili başlarken girdiği pozisyonlardan skor üretemedi. Arsenal da Gyökeres ile net pozisyonlara girdi. Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran Atletico Madrid aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Mikel Arteta'nın öğrencileri final bileti almayı başardı.