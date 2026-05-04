Beşiktaş–TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemi belli oldu: Düdük Adnan Deniz Kayatepe'de

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Beşiktaş–TÜMOSAN Konyaspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada yardımcı hakemler Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy, dördüncü hakem ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

