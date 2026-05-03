Inter bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A’nın 35. haftasında Inter, sahasında Parma’yı konuk etti. Lacivert-siyahlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80'de Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

Bu sonucun ardından 82 puana yükselen Inter, en yakın rakibi Napoli'ye 12 puan fark attı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Ligde 4 maç sonra kaybeden Parma ise 42 puanda kaldı.

Ligin 36. haftasında Inter deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak Parma ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.