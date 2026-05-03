Avrupa’nın zirvesinde Türk finali! Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Voleybolda dünyanın gözü, Avrupa’nın en büyük kupasının sahibini bulacağı dev finale çevrildi. 2026 Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk devi Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak bu tarihi mücadeleyle voleybolun kalbi Türkiye için atarken, kupanın ülkemizde kalması da şimdiden kesinleşti.

Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir final sahne alıyor. Dörtlü Final'de rakiplerini eleyerek finale yükselen VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugün saat 20.00'de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOLDA TÜRK FİNALİ

FİNAL MAÇININ DETAYLARI

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki dev final, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK 7. ZAFERİN PEŞİNDE

Yarı finalde A. Carraro Imoco'yu 3-2 mağlup ederek finale yükselen VakıfBank, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu hedefliyor. Sarı-siyahlılar daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı kazanmıştı.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki ekip, bu sezon namağlup performansıyla dikkat çekti. VakıfBank, kupayı kazanması halinde organizasyon tarihinin en başarılı takımlarından biri olan Volley Bergamo ile şampiyonluk sayısını eşitleyecek.

ECZACIBAŞI TARİH YAZMAK İSTİYOR

Yarı finalde Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit ise tarihinde ikinci kez bu kupayı kazanmanın peşinde. Turuncu-beyazlı ekip, daha önce 2015 yılında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Başantrenör Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki Eczacıbaşı, güçlü rakibi karşısında bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

KİNCİ KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYA

İki ekip, Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez rakip olacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda oynanan finalde VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

TÜRK VOLEYBOLU ZİRVEDE

Bu finalle birlikte Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı garantiledi. Türk ekipleri daha önce;

Dünya Kulüpler Şampiyonası: 8
CEV Şampiyonlar Ligi: 8
CEV Kupası: 6
CEV Challenge Kupası: 4

olmak üzere toplam 26 uluslararası kupa kazanmıştı.

9. ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI GELİYOR

Türk takımları bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez şampiyonluk yaşadı. VakıfBank 6 kezle zirvede yer alırken, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı birer kez kupayı kazandı.

Bu akşam oynanacak finalle birlikte Türk voleybolu, organizasyondaki 9. şampiyonluğunu ilan edecek.

