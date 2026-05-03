Avrupa’nın zirvesinde Türk finali! Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya

Voleybolda dünyanın gözü, Avrupa’nın en büyük kupasının sahibini bulacağı dev finale çevrildi. 2026 Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk devi Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak bu tarihi mücadeleyle voleybolun kalbi Türkiye için atarken, kupanın ülkemizde kalması da şimdiden kesinleşti.

Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir final sahne alıyor. Dörtlü Final'de rakiplerini eleyerek finale yükselen VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugün saat 20.00'de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. VOLEYBOLDA TÜRK FİNALİ FİNAL MAÇININ DETAYLARI VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki dev final, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK 7. ZAFERİN PEŞİNDE Yarı finalde A. Carraro Imoco'yu 3-2 mağlup ederek finale yükselen VakıfBank, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu hedefliyor. Sarı-siyahlılar daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı kazanmıştı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki ekip, bu sezon namağlup performansıyla dikkat çekti. VakıfBank, kupayı kazanması halinde organizasyon tarihinin en başarılı takımlarından biri olan Volley Bergamo ile şampiyonluk sayısını eşitleyecek.