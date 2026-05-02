Süper Lig'de tarihi gün! Şampiyon bugün belli olabilir

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak maçlarla birlikte şampiyonluk düğümü de çözülebilir.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Kadıköy'de Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Başakşehir karşısında kazanması ve Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması gerekecek.