Süper Lig'de tarihi gün! Şampiyon bugün belli olabilir

Trendyol Süper Lig 2025/2026 sezonunda nefesler tutuldu. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı 32. hafta mücadelelerinde, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonluk kupasının sahibi matematiksel olarak netleşebilir.

Zirveye bakıldığında lider Galatasaray, 74 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe, 67 puanla takibine devam ederken, üçüncü basamaktaki Trabzonspor'un 65 puanı bulunuyor.

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak maçlarla birlikte şampiyonluk düğümü de çözülebilir.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Kadıköy'de Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Başakşehir karşısında kazanması ve Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması gerekecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

TRABZONSPOR, GÖZTEPE'YE KARŞI

Üçüncü basamaktaki Trabzonspor ise Papara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimalini devam ettirmesi için Galatasaray'ın Samsun'da yenilmesi gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

