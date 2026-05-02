Fotoğraf (AA)

15 YILLIK HASRET SONA ERDİ: DİYARBAKIR TEMSİLCİSİ SÜPER LİG'DE

Amedspor, şampiyonluk yolundaki son 90 dakikada Iğdır deplasmanında tarihi bir sınav verdi. Sıcak bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Evet, Amedspor Süper Lig'de! Biraz önce Iğdır'dan bir puanla ayrıldı ve böylelikle Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı." sözleriyle tarihi müjdeyi verdi.

Maçın kritik anlarına değinen Yılmaz, "Son 90 dakikada Amedspor, Iğdırspor karşısında yoğun bir mücadele sergiledi. Geriye düşmesine rağmen yine gollerini atmaya devam etti ve Iğdır'dan bir puanla ayrılıyor." ifadelerini kullandı. Şampiyonluğun matematiksel detaylarını da paylaşan muhabirimiz, "Esenler Erokspor da Pendikspor karşısında 1-1 berabere kalınca Amedspor averajla Süper Lig'e yükseldi ve Diyarbakır temsilcisi 15 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

15 YILLIK DEV HASRET VUSLATLA BİTTİ

Diyarbakır halkının uzun yıllardır beklediği Süper Lig özlemi, Amedspor'un bu başarısıyla nihayete erdi. Kentin spor tarihindeki dönüm noktasına dikkat çeken Sinan Yılmaz, "Diyarbakır halkı, bölge halkı aslında Süper Lig'i özlemişti hatırlarsanız. En son 2010 yılında Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'deydi. O da Diyarbakırspor'du. Ancak o tarihten sonra herhangi bir Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'e çıkmamıştı." sözleriyle sürecin önemini vurguladı.

Amedspor'un zorlu bir yoldan geçtiğini belirten Yılmaz, "Amedspor uzun yıllar boyunca mücadele etti. Uzun bir maratondu aslında ve Amedspor artık bundan sonra Süper Lig'de ter dökecek." diyerek takımın azmini dile getirdi.