Amedspor Süper Lig'e yükseldi! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol 1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e yükseldi. Öte yandan Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti.

Erzurumspor FK'nın şampiyonluğunu daha önce garantilediği 1. Lig'de 38. hafta maçları heyecanı noktalandı. Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

AMEDSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

AMEDSPOR, IĞDIR'DA BERABERE KALDI

Amedspor, 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK deplasmanında sahaya çıktı.

Amedspor, Iğdır FK deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Amedspor'un gollerini 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 45+1. dakikada penaltıdan Diagne ile 49. dakikada Dia Saba kaydetti. Iğdır FK'da fileleri 6. dakikada Fofana, 45+4. dakikada kendi kalesine Diagne ve 80. dakikada Atakan Çankaya havalandırdı.

Bu sonucun ardından Amedspor puanını 74'e yükseltti. Amedspor, Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

ESENLER EROKSPOR 3. OLDU

Esenler Erokspor, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor sezonu 74 puanla tamamladı. Amedspor'un ikili averajda gerisinde olan Esenler Erokspor sezonu 3. sırada noktaladı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

1. Lig'de play-off eşleşmeleri bu sonuçların ardından netlik kazandı.

Esenler Erokspor, sezonu 3. sırada noktaladı ve play-off finalinde oynama hakkı elde etti. Çorum FK – Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK – Pendikspor eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak.

Eşleşmelerin galipleri kendi aralarında çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin kazananı ile Esenler Erokspor arasında Süper Lig için play-off maçı oynanacak.

BAŞKAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik mesajı paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK

Beşiktaş, sosyal medya hesabı üzerinden Süper Lig'e yükselen Amedspor için bir tebrik mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'u tebrik ederiz."

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden Süper Lig'e yükselen Amedspor için bir tebrik mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor'u başarısından dolayı tebrik ederiz. Hoş geldiniz."

15 YILLIK HASRET SONA ERDİ: DİYARBAKIR TEMSİLCİSİ SÜPER LİG'DE

Amedspor, şampiyonluk yolundaki son 90 dakikada Iğdır deplasmanında tarihi bir sınav verdi. Sıcak bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, "Evet, Amedspor Süper Lig'de! Biraz önce Iğdır'dan bir puanla ayrıldı ve böylelikle Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı." sözleriyle tarihi müjdeyi verdi.

Maçın kritik anlarına değinen Yılmaz, "Son 90 dakikada Amedspor, Iğdırspor karşısında yoğun bir mücadele sergiledi. Geriye düşmesine rağmen yine gollerini atmaya devam etti ve Iğdır'dan bir puanla ayrılıyor." ifadelerini kullandı. Şampiyonluğun matematiksel detaylarını da paylaşan muhabirimiz, "Esenler Erokspor da Pendikspor karşısında 1-1 berabere kalınca Amedspor averajla Süper Lig'e yükseldi ve Diyarbakır temsilcisi 15 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

15 YILLIK DEV HASRET VUSLATLA BİTTİ

Diyarbakır halkının uzun yıllardır beklediği Süper Lig özlemi, Amedspor'un bu başarısıyla nihayete erdi. Kentin spor tarihindeki dönüm noktasına dikkat çeken Sinan Yılmaz, "Diyarbakır halkı, bölge halkı aslında Süper Lig'i özlemişti hatırlarsanız. En son 2010 yılında Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'deydi. O da Diyarbakırspor'du. Ancak o tarihten sonra herhangi bir Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'e çıkmamıştı." sözleriyle sürecin önemini vurguladı.

Amedspor'un zorlu bir yoldan geçtiğini belirten Yılmaz, "Amedspor uzun yıllar boyunca mücadele etti. Uzun bir maratondu aslında ve Amedspor artık bundan sonra Süper Lig'de ter dökecek." diyerek takımın azmini dile getirdi.

DİYARBAKIR SOKAKLARINDA COŞKU SELİ: OFİS SEMTİ AYAKTA

Şampiyonluk ilanının ardından Diyarbakır'ın her köşesinde büyük bir kutlama dalgası başladı. Kameraman Muhammet Enes Özgültekin ile birlikte kutlamaların merkezinden canlı aktarım yapan Sinan Yılmaz, "Coşku dorukta. Bütün Diyarbakırlılar sokağa inmiş durumda. Çünkü uzun bir maratondu. Uzun yıllardır Diyarbakırlılar bu hasreti çekiyordu. O hasret bugün itibarıyla sona erdi." ifadelerini kullandı.

Ofis semtindeki mahşeri kalabalığı ekranlara taşıyan Yılmaz, "Gerçekten yoğun bir kalabalık var, yoğun bir coşkunun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla çok sayıda Diyarbakırlı Amedspor'un yanında." sözleriyle tarihi tanıklığı paylaştı.

"AMEDSPOR SÜPER LİG'E RENK KATACAK"

Sokaktaki vatandaşların heyecanı ise mikrofonlara sığmadı. Şampiyonluk sevincini paylaşan bir vatandaş, "Renk katacak hocam renk katacak! Amedspor Süper Lig'e renk katacak! Süper Lig'de Amedspor artık vardır. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri Amed'dir!" ifadelerini kullanarak takımlarına olan inancını dile getirdi.

Yaklaşık 15 yıllık hasretin sona ermesiyle birlikte Diyarbakır temsilcisi, yeni sezonda devlerin arasında "ben de varım" diyecek. Sinan Yılmaz, son olarak "Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk. Yaklaşık 15 yıllık bir hasret sona erdi ve uzun bir aradan sonra Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'de." sözleriyle gelişmeleri noktaladı.

