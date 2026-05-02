Amedspor Süper Lig'e yükseldi! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Trendyol 1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e yükseldi. Öte yandan Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti.
Erzurumspor FK'nın şampiyonluğunu daha önce garantilediği 1. Lig'de 38. hafta maçları heyecanı noktalandı. Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
AMEDSPOR, IĞDIR'DA BERABERE KALDI
Amedspor, 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK deplasmanında sahaya çıktı.
Amedspor, Iğdır FK deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Amedspor'un gollerini 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 45+1. dakikada penaltıdan Diagne ile 49. dakikada Dia Saba kaydetti. Iğdır FK'da fileleri 6. dakikada Fofana, 45+4. dakikada kendi kalesine Diagne ve 80. dakikada Atakan Çankaya havalandırdı.
Bu sonucun ardından Amedspor puanını 74'e yükseltti. Amedspor, Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.
ESENLER EROKSPOR 3. OLDU
Esenler Erokspor, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor sezonu 74 puanla tamamladı. Amedspor'un ikili averajda gerisinde olan Esenler Erokspor sezonu 3. sırada noktaladı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
1. Lig'de play-off eşleşmeleri bu sonuçların ardından netlik kazandı.
Esenler Erokspor, sezonu 3. sırada noktaladı ve play-off finalinde oynama hakkı elde etti. Çorum FK – Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK – Pendikspor eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak.
Eşleşmelerin galipleri kendi aralarında çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin kazananı ile Esenler Erokspor arasında Süper Lig için play-off maçı oynanacak.
BAŞKAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik mesajı paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."