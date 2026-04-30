PFDK Ederson’a verilen cezayı açıkladı! 3 resmi maçtan men

PFDK, alınan disiplin kararlarıyla Fenerbahçeli kaleci Ederson Santana De Moraes'a çift sarı kart sonrası 3 resmi maçtan men kararı ve 480 bin TL para cezası verdi. Öte yandan Mert Hakan Yandaş’a ise bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe futbolcularına yönelik disiplin dosyalarını karara bağladı. Açıklanan kararlarda hem saha içi disiplin ihlali hem de bahis eylemi iddiaları kapsamında ağır yaptırımlar dikkat çekti.

EDERSON'A 3 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

PFDK, Fenerbahçeli kaleci Ederson hakkında çift sarı kart nedeniyle oyun dışında kalması gerekirken ayrıca disiplin ihlali tespit etti. Kurul, Brezilyalı kaleciye 3 resmi müsabakadan men cezası ve toplam 480 bin Türk Lirası para cezası uygulanmasına karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'A "BAHİS" YAPTIRIMI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı file bekçisi Ederson'u da çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 80 bin Türk Lirası ile ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 400 bin Türk Lirası para cezasına çarptırdı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.04.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 105-106-107-108, GÜNEY ALT TRİBÜN 119-120, DOĞU ALT TRİBÜN 111-115 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 418-419 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.04.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 416 ve BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine

23- MERT HAKAN YANDAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.