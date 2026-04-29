ZTK finalinin oynanacağı stadyum ve şehir açıklandı: TFF duyurdu

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 16:31 Son Güncelleme: 29 Nisan 2026 16:49

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat ve tarih netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre final müsabakası, Antalya’daki Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak .Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan karşılaşmanın tarihi ise güncellenerek 22 Mayıs Cuma saat 20.45'e çekildi.