TFF duyurdu: Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını açıkladı. Bu kapsamda Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 33. haftasının maç programı açıklandı.

Haftanın karşılaşmaları şöyle:

9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

