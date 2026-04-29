TFF duyurdu: Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını açıkladı. Bu kapsamda Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 2025-26 sezonunun 33. haftasının maç programı açıklandı.
Süper Lig'in 33 haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak.
Haftanın karşılaşmaları şöyle:
9 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor