Trabzonspor'da Gedson Fernandes harekatı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için adımlarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşırken, yeni hedef olarak Gedson Fernandes öne çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, yeni takımında bu sezon 31 resmi maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Premier Liga ekibi ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki oyuncu, Rusya'dan ayrılmak istiyor. Market değeri 18 milyon euro.