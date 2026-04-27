Spor yazarlarından Ederson ve Talisca'ya eleştiri bombardımanı: Film yine mutsuz sonla bitti

Maçta yaşanan tartışmalar gerilimi yükseltti (AA)
MUSTAFA ÇULCU - YASİN KOL İŞTE MAALESEF BU
Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile "Ben buradayım" dedi. Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Galatasaray ise galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol'un İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu! 36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi devre arası aklı başında geldi 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direk kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin'in yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams PARK gömüldüler.
BÜLENT TİMURLENK - İMHA SANATI
Galatasaray için olmazsa olmazlar neydi? Şampiyonlar Ligi müziği çalmayacak ama Şampiyonlar Ligi havasıyla oyna. Puan farkı 4 ama puanlar eşitmiş gibi oyna. Öne geçersen maçın kalanını 0-0 gibi oyna… Hepsini yaptılar ilk 10 dakika hariç..
Talisca penaltıyı atsa başka bir maç izleyebilirdik elbette. Galatasaray için kritik oyun, orta sahada iki Fransız milliyi imha edecek enerjiydi. Tedesco, Talisca'yı orta sahanın 3. adamı yapıp ekmeğine yağ sürdü rakibin. İlk 45'te rakibini 135 pasta tutup, yüzde 74 isabete mahkum eden kırıcı oyunun hücum tarafında 24 kez ceza sahasında topla buluşan ve 12 hücum ile Fenerbahçe'yi sallayan bir Galatasaray vardı. Korner, serbest vuruşları kötü kullanıp taçtan gelen topla golü bulduklarında Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu ve Talisca akan oyunda direğin dibinden giden şutuyla kader adamı oldu derken ikinci yarı Ederson çıktı sahneye.. 45-60 arası sıkıntılı Galatasaray bu kez farklı kafadaydı. Ederson, Rize maçında kalmış, atılmadı attırdı kendini. Penaltı ve 2-0 sonrasında rakibin fişini çekmiş Galatasaray farkı yakalayacak oyun yerine kontrol pası tercih etti. Son gol Ederson'u da aratan bir Mert hatası... Kerem ve Nene'yi sindiren oyun, rakibin orta sahasını imha etmek, Osimhen farkı ve Leroy Sane'nin klası Fenerbahçe'ye yetti. "Yapı" diyenlerin "santrfor" almadığı bir dünyada Don Kişot'lar daha çok yel değirmenlerine savaş açarlar... Okan Buruk, bu sezon "buruk" duran derbi karnesini net bir galibiyetle taçlandırdı, Galatasaray'ı temsil edemeyen sinmiş başkanı ve yönetimine rağmen...
Barış Alper Yılmaz penaltıdan attığı golle takımını rahatlattı (İHA)
MURAT ÖZBOSTAN - AÇ ASLAN GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI
Derbiler bazen 3 puan değildir; bir zihniyetin, bir organizasyonun ve bir karakterin sahaya yansımasıdır. Bu kez sahada olan tam olarak buydu işte!. Galatasaray, maçın ilk düdüğünden son anına kadar ne istediğini bilen bir takım görüntüsü verdi. İstek, agresyon ve organizasyon seviyesi o kadar yüksekti ki, bu bir derbiden çok tek taraflı bir güç gösterisine dönüştü. Özellikle orta sahada kurulan üstünlük, maçın kaderini erken belirledi. İkinci topları kazanan, oyunun temposunu kontrol eden ve rakibin nefes almasını engelleyen bir yapı vardı. Bu noktada fizik gücü ve merkez kontrolü belirleyici oldu. Galatasaray orta sahası sadece top dağıtmadı; aynı zamanda rakibin oyun kurmasını da sistematik şekilde bozdu. Bu, modern futbolun en kritik unsurlarından biri; sadece oynamak değil, oynatmamak. Sarı-kırmızılılar, bunu kusursuza yakın uyguladı. Hücum hattında ise bireysel kalite ile takım oyunu dengeli şekilde birleşti. Fiziksel üstünlük, hız ve doğru koşularla rakip savunma sürekli tehdit altında tutuldu. Bazen bir oyuncunun sahadaki varlığı bile dengeleri değiştirir; bu maçta da bu etki net şekilde hissedildi. Tribünle kurulan bağ, enerjiyi daha da yukarı çekti. İşte Osimhen farkı buydu! Fenerbahçe cephesinde ise farklı bir hikâye vardı. Reaksiyon bir türlü gelmedi. Orta sahada kurulan kapan, hücum organizasyonlarını daha başlamadan bitirdi. Üretkenlik sınırlı kaldı. Fenerbahçe için artık hesaplaşma zamanı! Tedesco için defter kapandı. İkincilik bile riske girdi. Sahada net tablo vardı: Kazanmayı isteyen, daha iyi hazırlanan ve bunu sahaya eksiksiz yansıtan bir Galatasaray... Ve buna karşılık, oyuna ortak olamayan Fenerbahçe. Hak eden kazandı.. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun!
LEVENT TÜZEMEN - KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK
İyiler her zaman kazanır! F.Bahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı. F.Bahçe'nin penaltısı haklıydı! Ama Leroy Sane'ye yapılan penaltıyı belki Yasin Kol görmemiş olabilir ama VAR'ın vermemesi infaz gibiydi. Özellikle Ederson'un ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası hakemin kulağına ettiği lafları merak ediyorum. Bence Yasin Kol anlamadı. Ancak kulaklığından ne dediği tespit edildi. Oysa o kırmızı kart o sözler sonrası çıkmalıydı. Ne VAR'ın ne de Yasin Kol'un yürekleri karta yetmedi. Bundan güç alan Ederson, Barış'ın penaltı golü öncesi hakeme diklenip kalesine geçmeyince 2. sarıyı gördü. Bence devre arası, maçta söylediği sözler, Yasin Kol'a iletildi. Osimhen'in varlığı G.Saray'ın ruhunu değiştirdi. Mücadele kimliğini yukarı çektiği gibi kendisinin çalışkanlığı tüm takım arkadaşlarına yansıdı. İddia ediyorum, Osimhen oynamasaydı G.Saray'ın işi çok zor olurdu. Torreira her zamanki gibi sahada basmadık yer bırakmadı, fırsatçılığını da yine konuşturdu. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan G.Saray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. G.Saraylılar, "F.Bahçe'yi yenelim şampiyon olalım" diyorlardı. Okan Buruk ve öğrencileri, bunu yerine getirdi. Ayrıca Semedo resmen Barış'ı dövdü ve tek sarı kartla kurtardı.
Osimhen attığı gol sonrası yaptığı sevinçle dikkat çekti (AA)
GÜRCAN BİLGİÇ - FİLM YİNE MUTSUZ SONLA BİTTİ
Talisca penaltıyı kaçırdığında 13. dakikaydı. Zor maçta, galibiyet dışındaki sonuçların kabul edilmediği bir durumda, geriye düşmekten bile daha büyük darbe olduğunu geçen dakikalarda anladık. Fenerbahçe takım olarak inancını kaybetti, ardından güvenini ve maçı...
Büyük takım refleksleri bir anda Galatasaray'a geçti. Daha maç başlamadan Okan fBuruk, "Rakip de provokasyon yapabilecekler var" diyerek, taktik dışındaki kurgusunun da mesajını verdi. Hafta boyunca Yasin Kol'a algı yaptılar, maç içindeki sert itirazlar ile de yönetimini ele geçirdiler. Bakmayın "penaltı" çağırtkanlıklarına, "her pozisyon yere atla" taktiği ile oynadılar.
Okan hocanın saha içindeki formülü belliydi, Guendouzi'ye bire bir baskı uygulayıp tüm ofansif organizasyonu bozdu. Asensio'suz Fenerbahçe, 23 yaşındaki sağ açık, 18 yaşındaki santraforun ayağına bakmaya başladı. Kerem zaten evlere şenlik. Derbi kralı Tedesco için, bu maçların duygusunun analiz rakamlarının önünde olduğunu anlamasını boşuna bekledik. Asensio'nun sırtına bindiği maçlarmış bunlar. İlk golü taç atışından, ikincisi penaltı, üçüncü kornerden gelen topta kaleci hediyesi... Fenerbahçe'nin var mı böyle bir pozisyonu? Şampiyonluğu bıraktılar, cezalılar ile ikinciliği de tehlikeye soktular. En ağır yatırımın yapıldığı iki oyuncu (Talisca-Ederson) şampiyonluğu verdi. İşin ilginci bir haftadaki üç maçla, iki kupa hedefi de bitti. Film yine "mutsuz son" ile seyircisini yolladı.
Talisca'nın penaltıyı kaçırdığı an (İHA)
ÖMER ÜRÜNDÜL - İFLASIN RESMİDİR
Haftalardır çok kötü futbol oynayan ve çok yetersiz teknik adama sahip Fenerbahçe'nin dün gece istediği neticeye alabilmesi bana göre çok büyük tesadüflerin bir arada oluşmasıyla mümkün olabilirdi. Örneğin; penaltı gol olsa, G.Saray strese girse F.Bahçe o şekilde oyunu tutabilse, 1-2 sürpriz pozisyon bulabilirdi. Bana göre o penaltıdan sonra maç tamamen bitti. Çünkü iki takım arasında Tedesco yüzünde çok büyük fark var. İsmail gibi milli takımda mükemmel oynayan bir futbolcu, bu tip zor bir maçta yedek kulübesinde. Talisca'nın yürüyecek hali yok. Kante zaten normal tempoda kendini idare etmeye çalışıyor. Bir Guendouzi daha ne yapabilir ki. Sonuçta da farklı bir yenilgi göz göre göre geldi. Ederson herhalde Türkiye'den gitmek istiyor o belli. Ama bu yenilgi o kırmızıya bağlanmasın çünkü zaten F.Bahçe, Talisca ile 10 kişi oynuyordu. Yönetimin en büyük affedilmeyecek hatası, Karagümrük maçının gecesi Tedesco'nun biletini kesmemekti. Şimdi ikincilik de büyük ölçüde tehlikede. Artık G.Saray şampiyondur. Takımı da herkesin eleştirdiği Okan Buruk'u da 4. kez bu başarıyı elde ettiği için kutluyorum. G.Saray cephesinden maça baktığımda, sahanın yıldızı Sane'ydi. Torreira-Lemina her zamanki gibi preste başarılıydı. Torreira bir de gol attı. Takımın en önemli, oyuncusu Osimhen ciddi maç eksikliğine ve fizik kaybına rağmen yine de kilidi açan isim oldu. Okan Buruk'un en önemli taktik stratejisi F.Bahçe'nin de bu konudaki rahatsızlığını bildiğinden gol şansını öncelikle duran toplara bağlamıştı. Kornerler ve taçlar... Zaten ilk gol böyle geldi.