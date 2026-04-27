Spor yazarlarından Ederson ve Talisca'ya eleştiri bombardımanı: Film yine mutsuz sonla bitti

MUSTAFA ÇULCU - YASİN KOL İŞTE MAALESEF BU

Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile "Ben buradayım" dedi. Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Galatasaray ise galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray. Yasin Kol'un İlk krizde Uğurcan ve Oosterwolde'ye gösterdiği sarı kartlar doğruydu. 11'de Cherif-Sanchez pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı net doğru ancak Sanchez'e sarı kartı pas geçti. Sane-Nene pozisyonunda Galatasaray lehine net penaltıyı veremedi. Hakemlik bitti. Kriz yaşandı. Brown ve Ederson'a sarılar çıktı. Film koptu! 36'da Barış'a kontrolsüz hareketinde Semedo'ya net sarıyı göstermedi. 41'de Yunus'a anlamsız bir sarı gösterdi! 46'da Barış'ın yüzüne ellerini illegal kullanarak yaptığı faulde Semedo'ya yine sarı vermedi. 55'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru. 57'de Galatasaray'ın golünde Torreira ofsayt iptal doğru. İlk yarıda net penaltıyı vermedi devre arası aklı başında geldi 60'ta Yunus'un pozisyonunda arıyordu buldu ve penaltıyı verdi. Madem inanarak penaltıyı verdin bu pozisyon bariz gol şansı top için mücadele var ikinci sarıdan Oosterwolde'yi niye ihraç etmiyorsun Yasin? Pozisyonda itirazlarını sürdüren önceden de sarısı olan Ederson ikinci sarıdan ihraç oldu. Direk kırmızı çıkarsa daha doğru olurdu. Yasin'in yüreği yetmedi. Son dakikada Osimhen'i ihraç edemedi. Yasin Kol bu kadar işte! Maç bitirmeyi başarı sananların hakemliğimizi getirdiği nokta çok acı. Sahada ve VAR da görev yapanların kalitesi şark çizgisinde. Bu akşam hepsi Rams PARK gömüldüler.

BÜLENT TİMURLENK - İMHA SANATI

Galatasaray için olmazsa olmazlar neydi? Şampiyonlar Ligi müziği çalmayacak ama Şampiyonlar Ligi havasıyla oyna. Puan farkı 4 ama puanlar eşitmiş gibi oyna. Öne geçersen maçın kalanını 0-0 gibi oyna… Hepsini yaptılar ilk 10 dakika hariç..

Talisca penaltıyı atsa başka bir maç izleyebilirdik elbette. Galatasaray için kritik oyun, orta sahada iki Fransız milliyi imha edecek enerjiydi. Tedesco, Talisca'yı orta sahanın 3. adamı yapıp ekmeğine yağ sürdü rakibin. İlk 45'te rakibini 135 pasta tutup, yüzde 74 isabete mahkum eden kırıcı oyunun hücum tarafında 24 kez ceza sahasında topla buluşan ve 12 hücum ile Fenerbahçe'yi sallayan bir Galatasaray vardı. Korner, serbest vuruşları kötü kullanıp taçtan gelen topla golü bulduklarında Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu ve Talisca akan oyunda direğin dibinden giden şutuyla kader adamı oldu derken ikinci yarı Ederson çıktı sahneye.. 45-60 arası sıkıntılı Galatasaray bu kez farklı kafadaydı. Ederson, Rize maçında kalmış, atılmadı attırdı kendini. Penaltı ve 2-0 sonrasında rakibin fişini çekmiş Galatasaray farkı yakalayacak oyun yerine kontrol pası tercih etti. Son gol Ederson'u da aratan bir Mert hatası... Kerem ve Nene'yi sindiren oyun, rakibin orta sahasını imha etmek, Osimhen farkı ve Leroy Sane'nin klası Fenerbahçe'ye yetti. "Yapı" diyenlerin "santrfor" almadığı bir dünyada Don Kişot'lar daha çok yel değirmenlerine savaş açarlar... Okan Buruk, bu sezon "buruk" duran derbi karnesini net bir galibiyetle taçlandırdı, Galatasaray'ı temsil edemeyen sinmiş başkanı ve yönetimine rağmen...

MURAT ÖZBOSTAN - AÇ ASLAN GÜÇ GÖSTERİSİ YAPTI

Derbiler bazen 3 puan değildir; bir zihniyetin, bir organizasyonun ve bir karakterin sahaya yansımasıdır. Bu kez sahada olan tam olarak buydu işte!. Galatasaray, maçın ilk düdüğünden son anına kadar ne istediğini bilen bir takım görüntüsü verdi. İstek, agresyon ve organizasyon seviyesi o kadar yüksekti ki, bu bir derbiden çok tek taraflı bir güç gösterisine dönüştü. Özellikle orta sahada kurulan üstünlük, maçın kaderini erken belirledi. İkinci topları kazanan, oyunun temposunu kontrol eden ve rakibin nefes almasını engelleyen bir yapı vardı. Bu noktada fizik gücü ve merkez kontrolü belirleyici oldu. Galatasaray orta sahası sadece top dağıtmadı; aynı zamanda rakibin oyun kurmasını da sistematik şekilde bozdu. Bu, modern futbolun en kritik unsurlarından biri; sadece oynamak değil, oynatmamak. Sarı-kırmızılılar, bunu kusursuza yakın uyguladı. Hücum hattında ise bireysel kalite ile takım oyunu dengeli şekilde birleşti. Fiziksel üstünlük, hız ve doğru koşularla rakip savunma sürekli tehdit altında tutuldu. Bazen bir oyuncunun sahadaki varlığı bile dengeleri değiştirir; bu maçta da bu etki net şekilde hissedildi. Tribünle kurulan bağ, enerjiyi daha da yukarı çekti. İşte Osimhen farkı buydu! Fenerbahçe cephesinde ise farklı bir hikâye vardı. Reaksiyon bir türlü gelmedi. Orta sahada kurulan kapan, hücum organizasyonlarını daha başlamadan bitirdi. Üretkenlik sınırlı kaldı. Fenerbahçe için artık hesaplaşma zamanı! Tedesco için defter kapandı. İkincilik bile riske girdi. Sahada net tablo vardı: Kazanmayı isteyen, daha iyi hazırlanan ve bunu sahaya eksiksiz yansıtan bir Galatasaray... Ve buna karşılık, oyuna ortak olamayan Fenerbahçe. Hak eden kazandı.. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun!

LEVENT TÜZEMEN - KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

İyiler her zaman kazanır! F.Bahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı. F.Bahçe'nin penaltısı haklıydı! Ama Leroy Sane'ye yapılan penaltıyı belki Yasin Kol görmemiş olabilir ama VAR'ın vermemesi infaz gibiydi. Özellikle Ederson'un ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası hakemin kulağına ettiği lafları merak ediyorum. Bence Yasin Kol anlamadı. Ancak kulaklığından ne dediği tespit edildi. Oysa o kırmızı kart o sözler sonrası çıkmalıydı. Ne VAR'ın ne de Yasin Kol'un yürekleri karta yetmedi. Bundan güç alan Ederson, Barış'ın penaltı golü öncesi hakeme diklenip kalesine geçmeyince 2. sarıyı gördü. Bence devre arası, maçta söylediği sözler, Yasin Kol'a iletildi. Osimhen'in varlığı G.Saray'ın ruhunu değiştirdi. Mücadele kimliğini yukarı çektiği gibi kendisinin çalışkanlığı tüm takım arkadaşlarına yansıdı. İddia ediyorum, Osimhen oynamasaydı G.Saray'ın işi çok zor olurdu. Torreira her zamanki gibi sahada basmadık yer bırakmadı, fırsatçılığını da yine konuşturdu. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan G.Saray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. G.Saraylılar, "F.Bahçe'yi yenelim şampiyon olalım" diyorlardı. Okan Buruk ve öğrencileri, bunu yerine getirdi. Ayrıca Semedo resmen Barış'ı dövdü ve tek sarı kartla kurtardı.