Bordo Mavi Şampiyonlar Ligi aşkına! Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısına çıkıyor. Bordo-mavililer, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi ederek yeniden çıkışa geçmek ve Fenerbahçe’yi geride bırakıp ikinci sıraya yerleşmek istiyor. Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Karadeniz ekibi için Konyaspor deplasmanı kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer
Trabzonspor: Onana, Pina, Lövik, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi (Ozan), Augusto, Onuachu
TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ SOLLAYABİLİR
Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak Süper Lig'de Fenerbahçe'yi geçerek ikincilik koltuğuna oturmak istiyor.
SAKATLAR VE EKSİKLER
Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 49'u Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 31, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynadıkları son maç bordo-mavili ekibin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
KONYASPOR EVİNDE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de evinde 9 maçtır kaybetmiyor. Konya temsilcisi bu süreçte 3 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, evinde son mağlubiyetini 11. haftada Samsunspor'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı.