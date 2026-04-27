Bordo Mavi Şampiyonlar Ligi aşkına! Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 49'u Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 31, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynadıkları son maç bordo-mavili ekibin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

KONYASPOR EVİNDE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de evinde 9 maçtır kaybetmiyor. Konya temsilcisi bu süreçte 3 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, evinde son mağlubiyetini 11. haftada Samsunspor'a karşı 3-1'lik skorla almıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı.